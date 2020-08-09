В ходе антиправительственных протестов, которые 8 августа прошли в Бейруте после взрыва 2 750 тонн селитры, пострадали 728 человек. Так же погиб один офицер полиции.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Армии пришлось вытеснять группу активистов, которые захватили МИД Ливана. Сами активисты, которых возглавили отставные армейские офицеры, объявили здание "штабом революции".

"Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов. Это было сделано, чтобы поддержать идею активистов о перевыборах.

Ранее мы писали, что протестующие заняли здания министерства экономики, министерства энергетики и министерства окружающей среды. Перед зданием парламента участники акции протеста устроили пожар.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.