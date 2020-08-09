Появились новые подробности смертельной автокатастрофы, которая произошла в субботу, 8 августа в Коростенском районе Житомирской области. Выяснилось, что в результате трагедии погибли двое мужчин и две женщины. Еще один человек госпитализирован.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительной информации, трагедия случилась в результате лобового столкновения маршрутки "Фольксваген Крафтер", которая направлялась из Киева до поселка Лугины, с фурой "MAN" с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу.

"В результате столкновения погибли 4 человека: 47-летний водитель маршрутки, житель поселка Лугины, и трое его пассажиров, 29-и лет, 44-летняя овручанка и 19-летняя девушка. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских", - говорится в сообщении.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, что трагическая авария под Житомиром произошла около 17:00 в субботу, 8 августа.

Ранее мы писали о еще одном смертельном ДТП в Житомирской области, в котором Mitsubishi влетел в Daewoo. В аварии погибло четыре человека.