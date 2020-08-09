Американские эксперты по России призвали изменить отношения с Москвой: снизить накал санкций, не выходить из военных соглашений, в том числе ядерных, не позволять конфликтам в Украине и Сирии срывать переговоры с Москвой по другим важным вопросам.

Колонку с конкретными предложениями опубликовала изданием Politico. Под ней подписались несколько влиятельных экспертов по России и пост-советскому пространству и бывших дипломатов США.

Это - Роуз Гетемюллер, бывший замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и эксперт московского центра Карнеги, сторонница Демпартии, Фиона Хилл, политолог с российской специализацией и бывшая советница Трампа (позже давшая против него показания в деле об импичменте), экс-посол в России Джон Хантсман, эксперт центра Карнеги по постсоветским странам Роберт Левголд и бывший замгоссекретаря Томас Пикеринг.

Также подписался экс-посол США в Украине Стивен Пайфер и многие другие.

Почему нужен новый курс с Россией?

Авторы заявляют, что отношения США и России зашли в "опасный тупик, угрожающий национальным интересам США".

Опасность состоит в большой вероятности военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную. "Мы скатываемся к острой гонке ядерных вооружений, а наш внешнеполитический арсенал сводится в основном к реакциям, санкциям, публичным обличениям и резолюциям Конгресса".

И глобальная пандемия Covid-19 только усилили эту тенденцию - вместо того, чтобы помогать сотрудничеству. Что порождает "экзистенциальные" угрозы и требует смены курса в отношении России, пишут американские эксперты и экс-политики.

Они делают оговорку, что Москва "мешает" и "осложняет наши действия", захватила территории в Украине и Грузии и "ставит под сомнение нашу роль глобального лидера". Но решать проблему надо - в связи с чем эксперты по России предлагают ряд шагов по созданию новой повестки отношений с РФ.

И, судя по уточнениям, это не "перезагрузка". "В лучшем случае наши отношения останутся смесью конкуренции и сотрудничества. Задача политики будет заключаться в нахождении наиболее выгодного и безопасного баланса между ними".

Вот несколько правил политики США в отношении России, предлагаемые авторами колонки.

Пакт о ненападении на критическую инфраструктуру

Америка должна найти способ эффективно бороться с вмешательством России в выборы в США. Также они призывают противостоять "российской дезинформации".

В этом ключе интересно звучит предложение - вести негласные переговоры с Россией, чтобы заключить своеобразный пакт о ненападении на критически важную инфраструктуру.

"Мы должны также вовлечь Россию в переговоры, далекие от пристального внимания общественности. Они будут сосредоточены на способностях каждой стороны нанести большой ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны", - предлагают "кремленологи".

Вернуть дипломатов за стол переговоров

Также эксперты предлагают восстановить дипломатические контакты, прерванные ранее.

"После украинского кризиса, были прерваны ключевые контакты между властями, закрыты консульства и резко сокращен штат посольств. Слишком часто мы ошибочно считаем дипломатические контакты наградой за хорошее поведение, но они направлены на продвижение наших интересов и передачу жестких мессиджей", - аргументируют авторы.

Такие контакты нужны, чтобы избежать войны двух стран, которые "могут за 30 минут уничтожить друг друга и нынешнюю цивилизацию".

"Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом", - говорят эксперты по России.

Все ключевые вопросы обсуждать с Москвой

Они также предлагают вернуться к практике "холодной войны", когда по ключевым вопросам с Россией шел "устойчивый стратегический диалог".

Этот диалог должен быть "направлен на устранение причин глубокого недоверия и враждебности и в то же время сосредоточен на крупных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны".

Не разрывать военные договора

Американские экс-политики и эксперты предлагают продить с Россией договор СНВ-3 (о сокращении наступательных вооружений - то есть межконтинетальных ракет). А также переходить к новому этапу контроля над ядерным оружием, который учитывает наличие других ядерных игроков. Намек идет на Китай, однако в данном пункте о нем не говорится.

Есть еще одна отсылка к украинскому конфликту - прозвучало предложение урегулировать военные вопросы между Россией и США в нестабильных регионах Европы.

Авторы колонки видят "необходимость сделать более безопасной военную конкуренцию, которая проходит через самые нестабильные регионы Европы, от Балтийского до Черного моря, энергично работая над сохранением существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, и Венский документ 2011 года, а также разрабатывая новые меры укрепления доверия".

Оттянуть Россию от Китая

Нынешняя американская политика в отношении России вынуждает ее теснее сближаться с Китаем. Поэтому авторы предлагают вовлекать Москву в "трехстороннее сотрудничество" уровня Китай-Россия-США. Правда, эксперты сразу оговариваются, что "это будет непросто".

Не позволить конфликту в Украине ухудшать отношения с Москвой

В теме Украины и Сирии эксперты предлагают придерживаться прежней стратегии, но не допускать, чтобы конфликты РФ и США в данных регионах подрывали глобальную повестку отношений с Москвой и сводили на нет "возможность улучшения отношений".

Изменить режим санкций

Санкции нужно сохранять, но они должны быть более точечными и сочетаться с дипломатическими усилиями.

"Постоянное накопление санкций, введенных Конгрессом в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, за отравление в Солсбери, нарушение договора о РСМД и вмешательство в выборы уменьшают любой стимул, который может возникнуть у Москвы для изменения курса, поскольку она считает эти санкции постоянными".

В связи с чем авторы призывают "сосредоточить внимание на адресных санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, приближающие к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов".

"Преемник Путина будет действовать так же"

Далее эксперты подводят итог.

"Реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в стратегических рамках националистических традиций, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник, даже более демократически настроенный, скорее всего, будет действовать в тех же рамках", - считают авторы.

Поэтому надежды США на изменение политического строя России ошибочны.

"Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели ее видеть. Мы должны полностью использовать наши сильные стороны, но быть открытыми для дипломатии. Так мы сможем справиться с вызовом, который бросает Россия и вывести наши отношения на более конструктивный путь", - делают вывод авторы.