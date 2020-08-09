По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, коронавирус подтвердился еще у 1 199 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии украинцев достигло отметки в 80 949.

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).

Умерло же с начала эпидемии 1 897 человек (прирост +18 за сутки). Выздоровели 43 972 пациента (+317). Болеет 35 080 человек (+864).

Лидерами по количеству обнаруженных случаев стала Львовская область - 125 случаев, а также Ивано-Франковская область - 124 больных.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.

Также "Страна" писала, что вчера Украина установила абсолютный антирекорд по количеству обнаруженных случаев коронавируса - 1 489 человек.