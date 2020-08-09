Вечером в воскресенье, 9 августа, на избирательных участках Беларуси, где сегодня проходит основной день выборов президента республики, будет установлен пропускной режим.

Об этом после открытия участков заявила глава Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

По ее словам, решение установить пропускной режим на участках для голосования было принято, чтобы не допустить скопления граждан на фоне эпидемии коронавируса.

В то же время, по данным источников "Страны", основная масса оппозиционных избирателей собирается голосовать после 18:00, чтобы остаться после закрытия участков и следить за подсчетом голосов.

Напомним, на выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.

Ранее мы писали, что днем 8 августа в Минске была задержана глава предвыборного штаба Тихановской Мария Мороз. Еще двое представителей штаба Тихановской Антон Сташевский и Олег Моисеев были вызваны в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Позже Сташевский был доставлен в Следственный комитет Республики Беларусь. Все задержанные до сих пор не выходят на связь.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг финального дня выборов президента Беларуси.