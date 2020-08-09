В "Укрзализныце" решили представить совместную с Национальной полицией программу, которая усилит безопасность пассажиров поездов.

Об этом заявил исполнительный директор филиала Юго-Западной железной дороги Артем Миронович, передает "Украина 24".

"Проблема в том, что у нас отсутствует полиция сопровождения поездов для обеспечения безопасности. Этот случай (с журналисткой "Интера" - Ред.) у нас квалифицировался как инцидент. Для "Укрзализныци" это считается беспрецедентным случаем, и это станет для нас импульсом для того, чтобы мы прибегали к каким-то мерам. Сегодня мы делаем эти шаги, и через неделю будем готовы представить совместную программу с Национальной полицией по обеспечению безопасности в наших поездах", - заявил чиновник.

В то же время Миронович признал наличие проблемы, что "неадекватные пассажиры ходят по вагонам, и проводники своими силами не могут обеспечить безопасность". Поэтому необходимо комплексное решение.

Ранее "Страна" писала о том, что в поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир разбил стекло и бросался с ножом на полицию.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" уволит пятерых сотрудников после избиения журналистки "Интера" в поезде "Мариуполь-Киев".