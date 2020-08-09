В субботу вечером, 8 августа, на контрольном пункте въезда-выезда "Армянск-Каланчак" образовалась огромная очередь на выезд с территории аннексированного полуострова. Причиной стало решение правительства Украины о закрытии админграницы до конца августа.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется. Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Также Чубаров рассказал, что люди бояться оказаться "закупоренными в Крыму".

"Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди поминают Кабмин и всю украинскую власть, можете и не спрашивать", - рассказал он.

Напомним, вчера министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о решение правительства, которое было принято на внеочередном заседании. В частности, работу контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом решили остановить до конца августа из-за угрозы распространения коронавируса.

До этого мы рассказывали, что Зеленский обязал Кабинет министров подготовиться ко второй волне коронавируса, которая "может иметь страшные последствия".