Сегодня, 9 августа, в 08:00 в Беларуси открылись избирательные участки. Однако по словам горожан в Минске, активно люди пойдут голосовать вечером, чтобы остаться на участках и контролировать подсчёт голосов.

К слову интернет и связь пока работают. Об этом "Стране" сообщили журналисты с места событий.

На каком-то ларьке в столице написали желтой краской 3%. Именно так в Беларуси называют действующего президента Лукашенко.

"Саша 3%. Коммунальщики уже устали зарисовывать это по всему городу", - рассказала наша собеседница, жительница Минска.

Примечательно, что по официальным данным, за пять дней досрочного голосования в выборах приняли участие 41,7% избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что главный конкурент Бацьки на выборах президента Беларуси покинула квартиру из соображений безопасности.

Так же мы рассказывали, что в Минске задержали и сразу же отпустили соратницу конкурентки Бацьки на выборах президента.