Сколько украинцев заразилось коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны. За последние сутки заразилось еще 1008 украинцев. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

  • Винницкая область - 2 985 случаев;
  • Волынская область - 4 327 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 571 случай;
  • Донецкая область - 976 случаев;
  • Житомирская область - 2 154 случая;
  • Закарпатская область - 5 809 случаев;
  • Запорожская область-953 случая;
  • Ивано-Франковская область - 5 797 случаев;
  • Кировоградская область-724 случая;
  • Киев - 9 564 случая;
  • Киевская область - 4 197 случаев;
  • Львовская область - 10 981 случай;
  • Луганская область - 155 случаев;
  • Николаевская область - 716 случаев;
  • Одесская область - 4 230 случаев;
  • Полтавская область - 497 случаев;
  • Ровенская область - 6 923 случая;
  • Сумская область - 699 случаев;
  • Тернопольская область - 3 324 случая;
  • Харьковская область - 4 901 случай;
  • Херсонская область - 269 случаев
  • Хмельницкая область - 1 368 случаев;
  • Черновицкая область - 6 777 случаев;
  • Черкасская область - 1 036 случаев;
  • Черниговская область - 1 024 случая.

Сколько украинцев заразилось коронавирусом

Напомним, в Польше, где три дня подряд фиксировали антирекорды по заболевшим коронавирусом, отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают на самолете.

Как сообщала "Страна", глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.