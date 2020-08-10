Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 10 августа
В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны. За последние сутки заразилось еще 1008 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Винницкая область - 2 985 случаев;
- Волынская область - 4 327 случаев;
- Днепропетровская область - 1 571 случай;
- Донецкая область - 976 случаев;
- Житомирская область - 2 154 случая;
- Закарпатская область - 5 809 случаев;
- Запорожская область-953 случая;
- Ивано-Франковская область - 5 797 случаев;
- Кировоградская область-724 случая;
- Киев - 9 564 случая;
- Киевская область - 4 197 случаев;
- Львовская область - 10 981 случай;
- Луганская область - 155 случаев;
- Николаевская область - 716 случаев;
- Одесская область - 4 230 случаев;
- Полтавская область - 497 случаев;
- Ровенская область - 6 923 случая;
- Сумская область - 699 случаев;
- Тернопольская область - 3 324 случая;
- Харьковская область - 4 901 случай;
- Херсонская область - 269 случаев
- Хмельницкая область - 1 368 случаев;
- Черновицкая область - 6 777 случаев;
- Черкасская область - 1 036 случаев;
- Черниговская область - 1 024 случая.
Напомним, в Польше, где три дня подряд фиксировали антирекорды по заболевшим коронавирусом, отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают на самолете.
Как сообщала "Страна", глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.
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