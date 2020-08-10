В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны. За последние сутки заразилось еще 1008 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Винницкая область - 2 985 случаев;

Волынская область - 4 327 случаев;

Днепропетровская область - 1 571 случай;

Донецкая область - 976 случаев;

Житомирская область - 2 154 случая;

Закарпатская область - 5 809 случаев;

Запорожская область-953 случая;

Ивано-Франковская область - 5 797 случаев;

Кировоградская область-724 случая;

Киев - 9 564 случая;

Киевская область - 4 197 случаев;

Львовская область - 10 981 случай;

Луганская область - 155 случаев;

Николаевская область - 716 случаев;

Одесская область - 4 230 случаев;

Полтавская область - 497 случаев;

Ровенская область - 6 923 случая;

Сумская область - 699 случаев;

Тернопольская область - 3 324 случая;

Харьковская область - 4 901 случай;

Херсонская область - 269 случаев

Хмельницкая область - 1 368 случаев;

Черновицкая область - 6 777 случаев;

Черкасская область - 1 036 случаев;

Черниговская область - 1 024 случая.

Напомним, в Польше, где три дня подряд фиксировали антирекорды по заболевшим коронавирусом, отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают на самолете.

Как сообщала "Страна", глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.