Вчера, 8 августа, исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и двух других членов организации задержали на российско-белорусской границе, когда те ехали в качестве наблюдателей на выборы президента Беларуси.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу "Открытой России" Анастасию Буракову.

"Все другие пассажиры проехали спокойно через границу, а их сняли с рейса. Они успели нам сообщить об этом, после этого связь с ними прервалась, до сих пор мы не можем до них дозвониться", - рассказала Буракова.

Напомним, в Беларуси за несколько дней до президентских выборов, которые состоятся в это воскресенье, нарастает напряженность, а в стране ожидают Майдан с его последующим разгоном.

Как сообщала "Страна", в Беларуси продолжает накаляться обстановка перед выборами президента. После задержания 33 наемников из российской частной военной компании, в республике был арестован российский политтехнолог Виталий Шкляров.