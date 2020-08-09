В большинстве регионов Украины в воскресенье, 9 августа, ожидается сухая и теплая погода с легким и средним ветром.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на большей части территории страны температура днем будет от +24 до +29 градусов днем и от +13 до +18 градусов ночью. На юге днем от +29 до +34 градусов днем и от +17 до +22 ночью. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков ждать не следует, температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов ночью и от +26 до +28 днем. Кратковременные дожди возможны в западных областях ближе к вечеру воскресенья и утром понедельника, а также днем небольшие осадки в столице, после чего в южных, восточных областях и на Закарпатье до +31 градуса жары.

При этом на остальной территории Украины 10 августа ветер сохранит скорость, но станет исключительно северным, а температура будет колебаться от +23 до +28 градусов.

В Киеве, несмотря на небольшой дождь в понедельник, днем сохранится температура от +26 до +28 градусов днем и от +16 до +18 ночью.

Напомним, погода в ближайшие выходные порадует украинцев. Дни будут солнечными и в меру жаркими, ночью также ожидается комфортная температура. Такой прогноз в соцсети дала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала "Страна", 8 августа спасателям в Николаевской области пришлось спасать пару, которую на надувном матрасе унесло в открытое море из-за порывистого ветра.