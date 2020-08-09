В результате полученных травм после взрыва в Бейруте скончался 32-летний украинец. При выходе из офиса консультационной компании его накрыла ударная волна. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но тщетно.

Об этом на своей странице в Facebook заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой. Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара", - указано в сообщении.

Осташ рассказал, что мать Уильяма, Наталья Азар, является уроженкой Киева. Посол уже выразил ей свои соболезнования в связи с трагической потерей.

Напомним, число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло отметки в 6 000 человек. Помимо пострадавших установлено 158 жертв, еще 21 человек считается без вести пропавшим.

Как сообщала "Страна", супруга посла Нидерландов в Ливане умерла в субботу, 8 августа, после того, как получила серьезные ранения в результате взрыва, прогремевшего в порту Бейрута во вторник, 4 августа.