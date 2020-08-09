На фоне множественных погромов, которые устроили протестующие в ливанской столице Бейрут, премьер-министр страны Хасан Диаб заявил о готовности инициировать проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует телеканал Al Arabiya.

В своей речи, обращенной к нации, Диаб призвал "всех объединиться, чтобы преодолеть этот этап" и заявил: "Мы находимся в чрезвычайном положении, связанном с судьбой страны и ее будущим".

Глава ливанского правительства добавил, что расследование трагического взрыва в порту Бейрута "не займет много времени".

"Мы не цепляемся за кресла и хотим общенационального решения, которое спасет страну", - добавил премьер.

Чтобы выйти из чрезвычайного положения, Диаб заявил о готовности внести в понедельник, 10 августа, в совет министров законопроект о досрочных выборах.

"Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал он.

Ранее мы писали, что протестующие заняли здания министерства экономики, министерства энергетики и министерства окружающей среды. Перед зданием парламента участники акции протеста устроили пожар. Также демонстранты озвучили свои требования, среди которых отставка президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.