Сегодня, 8 августа, Бейрут оказался ввергнут в хаос. Здесь протестующие захватили четыре министерства, затем проникли в штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана и устроили там погром. Кроме того, участники акции протеста объявили о своих требованиях.

Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал Mash.

Так, на кадрах с места происшествия можно увидеть, как демонстранты ломают двери и выбивают стекла в здании Ассоциации банков Ливана.

В то же время в здании министерства иностранных дел протестующие объявили о своих требованиях.

"Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", - заявили неизвестные представители разъяренной толпы.

После этого военные вынудили протестующих покинуть здание МИД.

Ранее мы писали, что протестующие заняли здания министерства экономики, министерства энергетики и министерства окружающей среды. Перед зданием парламента участники акции протеста устроили пожар.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.