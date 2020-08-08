По результатам проверки качества воды на курортах в курортном поселке Затока отдыхающим украинцам запретили купаться на пляжах населенного пункта.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

На пляжах Затоки выявили загрязнение воды вредоносными микробами, но какими - не уточняется. На остальных пляжах региона можно смело купаться, заключили эксперты.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода везде соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, кроме пляжа рекреационной зоны "Центральная" в пгт. Затока Белгород-Днестровского района", - указано в сообщении.

Напомним, по данным исследования Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, на 11 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку. Теперь там можно только отдыхать, но не купаться.

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