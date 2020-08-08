В Минске, накануне основного дня голосования за президента Беларуси, милиция задержала главу избирательного штаба Виктора Бабарико, которого не допустили на выборы, Марию Колесникову. Ранее она поддержала кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На данный момент Колесникова уже находится на свободе.

Об этом "Стране" рассказали журналисты с места событий в субботу, 8 августа.

Сообщается, что Колесникова была задержана на выходе из штаба. Ее автомобиль при выезде из парковки был заблокирован серебристым микроавтобусом, из которого вышли представители милиции. Они силой отвели Колесникову в микроавтобус и уехали.

По нашей информации, Колесникову увезли центральное РОВД. Причина задержания соратницы Тихановской неизвестна.

К 23:11 стало известно о том, что Колесникову отпустили. Соратники Марии утверждают, что возможно сотрудники милиции задерживали ее для проведения "профилактической беседы".

Стоит отметить, что ранее соперники Лукашенко, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не были допущены до участия в выборах. Их штабы объединились для поддержки Светланы Тихановской. Основной день выборов президента Беларуси состоится в воскресенье, 9 августа.

Ранее мы писали, что днем 8 августа в Минске была задержана глава предвыборного штаба Тихановской Мария Мороз. Еще двое представителей штаба Тихановской Антон Сташевский и Олег Моисеев были вызваны в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Позже Сташевский был доставлен в Следственный комитет Республики Беларусь. Все задержанные до сих пор не выходят на связь.