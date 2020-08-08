В чешском городе Богумин 11 человек погибли в результате пожара, который возник на 11 этаже 13-этажного жилого дома. Среди жертв есть и дети.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует издание Lidové noviny.

Представитель чешской полиции Лукаш Попп сообщил, что погибли трое взрослых и трое детей, проживавших в квартире, в которой начался пожар, а также пять человек из одной из квартир на 12-м этаже - они выпрыгнули из окон и скончались от полученных травм.

В свою очередь заместитель старосты Богумина Тгорь Брузл заявил журналистам, что не исключает поджога. Панельная многоэтажка принадлежит муниципалитету.

По словам одной из жительниц многоэтажки, в которой вспыхнул пожар, полиция задержала и отвезла в наручниках мужчину, который утверждал, что является виновником трагедии. Полиция пока эту информацию не комментирует.

Отмечается, что это самый массовый пожар в Чехии по числу жертв с 1990 года.

Напомним, в конце июля в Киеве в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. В результате происшествия погибла пожилая женщина с инвалидностью.

Ранее мы писали, что в Новой Каховке мужчина после ссоры поджег квартиру и весь дом.