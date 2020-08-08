Возле города Тинен в Бельгии разбился планер, в результате трагедии погибли два человека - опытный пилот и его 18-летний пассажир.

Об этом сообщает RTBF.

Отмечается, что после обеда 18-летний парень решил совершить полет на планере с 57-летним пилотом, которого коллеги назвали очень опытным. Однако что-то пошло не так и планер рухнул с неизвестной высоты примерно в километре от аэродрома Гетсенховен.

Спасатели уже нашли тела погибших. Также еще предстоит узнать причины и обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, в Индии самолет Air India с почти двумя сотнями пассажиров на борту выкатился за пределы взлетной полосы и раскололся на части. Инцидент произошел в индийском штате Керала

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