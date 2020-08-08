Разбившийся в Бельгии планер. Фото: Гетсенховен

Возле города Тинен в Бельгии разбился планер, в результате трагедии погибли два человека - опытный пилот и его 18-летний пассажир. 

Об этом сообщает RTBF.

Отмечается, что после обеда 18-летний парень решил совершить полет на планере с 57-летним пилотом, которого коллеги назвали очень опытным. Однако что-то пошло не так и планер рухнул с неизвестной высоты примерно в километре от аэродрома Гетсенховен. 

Спасатели уже нашли тела погибших. Также еще предстоит узнать причины и обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, в Индии самолет Air India с почти двумя сотнями пассажиров на борту выкатился за пределы взлетной полосы и раскололся на части. Инцидент произошел в индийском штате Керала

Как сообщала "Страна", Беларусь проводит первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Учения начались 4 августа.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.