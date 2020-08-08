Украина возобновит поставки пресной воды в аннексированный Крым, если на полуострове возникнет гуманитарная катастрофа. В то же время подача воды для промышленности в Крыму невозможна.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 8 августа.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - заявил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что возобновление подачи воды в Крым для нужд местной промышленности невозможно.

"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты, в том числе, сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 6 марта в эфире телепрограммы "Право на власть" Шмыгаль заявил, что если продолжать перекрывать воду, то Крым постигнет гуманитарная катастрофа. Он тогда уверял, что правительство "не может не давать воду украинцам".

Через несколько часов после окончания эфира глава украинского правительства уточнил, что Украина не может и не имеет "технической возможности" поставлять воду в Крым до деоккупации полуострова.

Выступая в тот же день в сессионном зале Верховной Рады Шмыгаль добавил, что все же хочет, чтобы вода поставлялась украинцам на полуострове - но только для питья и в критической ситуации.