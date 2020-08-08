После того, как разведка США выпустила свой доклад, в котором назвала "пленки" нардепа Андрея Деркача (на которых была запись разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена - Ред.) очередной попыткой "вмешательства России в американские выборы", президент Украины Владимир Зеленский тоже выпустил официальное заявление.

Глава государства призвал граждан не давать поводов для спекуляций на фоне грядущих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Об этом передает его официальный Telegram - канал.

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он.

Зеленский заявил, что Украине так же уверена в уважении собственной свободы и самостоятельности Киева со стороны Вашингтона.

"Кроме того, отдельно позволю себе отметить, что предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 8 августа американские спецслужбы выступили с заявлением, что действия народного депутата Украины Андрея Деркача являются фактом вмешательства России в президентские выборы США. Якобы, "пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач" распространяет заявления о коррупции, в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных разговоров - чтобы подорвать позиции бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии

Как сообщала "Страна", начальник американской контрразведки Уильям Эванин заявил, что предстоящие президентские выборы в США находятся под угрозой из-за Китая, который хочет помешать переизбранию нынешнего президента Дональда Трампа.