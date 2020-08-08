Число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло отметки в 6 000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны, как передает "Интерфакс".

Помимо пострадавших, которых накануне было на тысячу меньше, установлено 158 жертв, еще 21 человек считается без вести пропавшим.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созвал Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.