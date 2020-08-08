Главная конкурентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы республики Светлана Тихановская покинула свое место жительства накануне основного дня голосования. Такое решение она приняла исходя из соображений безопасности.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует "Радио Свобода - Беларусь".

Сообщается, что Тихановская уехала из своей квартиры сегодня вечером. До этого под ее домом находились беларуские правоохранители рядом с которыми стояла маршрутка.

Как сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, "после задержания людей ее (Тихановской - Ред.) мы хотели, чтобы она не оставалась одна".

Стоит отметить, что днем 8 августа в Минске была задержана глава предвыборного штаба Тихановской Мария Мороз. Еще двое представителей штаба Тихановской Антон Сташевский и Олег Моисеев были вызваны в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Позже Сташевский был доставлен в Следственный комитет Республики Беларусь. Все задержанные до сих пор не выходят на связь.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень. Основной день голосования на выборах президента Беларуси состоится в воскресенье, 9 августа.

Ранее мы рассказывали об оппозиционной акции протеста "Руки перемен", которая проходит в Минске. Сотрудники милиции штрафовали демонстрантов за нарушение правил дорожного движения.