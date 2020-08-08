В морском порту "Южный", расположенном в Одесской области, пришвартовалось иностранное судно, у 11 членов экипажа которого обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на заявление главы Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николая Голубятникова.

"Сейчас судно пришвартовано на карантинный причал, решаем вопросы по госпитализации больных, и по обследованию тех, у кого Covid-19 не выявлен. На судне - общая воздушная среда: есть один занос, будет перенос всему экипажу. Думать нужно нам всем, как исключить пропуски вируса на территорию (Украины - Ред.) через систему международного судоходства", - указано в сообщении.

Агентство утверждает, что это греческий сухогруз PATRA. Также известно, что морской теплоход имеет грузоподъемность 70 тысяч тонн. Сейчас врачи работают с прибывшими. Оказалось, что коронавирусом болеют 11 моряков, остальных проверяют.

Вскоре на корабль пришлют новый экипаж, а судно продезинфицируют. По словам Голубятникова, за последний месяц это уже второе судно с больными на борту. Примечательно, что капитаны обоих кораблей пытались заверить в том, что у моряков обычная простуда.

Напомним, на флагмане украинских ВМС, фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" в Одессе выявили коронавирусную инфекцию среди экипажа.

Как сообщала "Страна", Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявила, что в мире от 150 до 200 тысяч моряков заблокированы на борту судов из-за карантина. МОТ призвала страны срочно обеспечить возвращение на родину моряков.