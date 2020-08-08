После того, как президент США Дональд Трамп запретил американским компаниям сотрудничать с TikTok, руководство социальной сети приняло решение подать в суд на Белый дом.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует NPR со ссылкой на источник.

По данным журналистов, иск будет подан в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии уже во вторник, 11 августа. Согласно тексту иска, действия президента США требуется признать таковыми, которые противоречат американской Конституции.

В свою очередь Белый дом отказался комментировать информацию об иске.

Напомним, в пятницу, 7 августа, Трамп подписал указ призванный ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от китайского приложения TikTok. Этим документом президент США запретил заключать любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владельцем TikTok - Ред.) после 20 сентября 2020 года.

Ранее "Страна" разбиралась в том, запретит ли Трамп TikTok в США.