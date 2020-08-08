Известный украинский врач-инфекционист рассказал, с какими трудностями столкнулись отечественные медики с приходом в страну эпидемии коронавируса.

О проблемах и вызовах кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим и инфекционным отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко рассказал ТСН.

"Как врач-пульмонолог, по первой специальности - иммунолог, скажу, что такой откровенной полиморбидной болезни с такими разнообразными клиническими проявлениями я еще не видел. Если бы это была только пневмония. Ты не знаешь, в какую сторону бежать, чем лечить, как оказывать помощь и в дальнейшем - как реабилитировать больных", - заявил он.

По словам Яковенко, коронавирус - это совершенно новое явление, симптомы и последствия которого могут быть самыми разнообразными. При этом у многих пациентов появляется удушье, больше половины не могут самостоятельно дышать.

"Сейчас в моем отделении 2/3 пациентов нуждаются в кислороде. Также из года в год у меня лечатся больные пневмонией, но эти пневмонии имеют другой ход, более или менее благоприятный. А при коронавирусе пациенты, в стационаре - все, как рыба без воды, хватают воздух. Это не просто грустно, это страшно. Особенно, когда поступление кислорода мгновенно останавливается, то все начинают гудеть, кричать", - добавил он.

Напомним, Украина нарастила тестирование на коронавирус методом ПЦР на фоне роста в стране новых случаев заражения.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.