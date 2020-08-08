Обстановка в ливанской столице Бейрут накалена до предела. К этому моменту протестующие уже заняли здания министерства иностранных дел, министерства экономики и министерства энергетики, в эти минуты демонстранты заходят в министерство окружающей среды. Перед зданием парламента протестующие устроили пожар.

Прямую трансляцию с места событий в субботу, 8 августа, ведет телеканал Al-Jadeed.

По данным корреспондентов, участники антиправительственной акции протеста также осадили одно из отделений полиции, расположенное в центре Бейрута. Также в этом районе города продолжаются столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Пока неизвестно, какова площадь пожара, вспыхнувшего под окнами парламента Ливана. В то же время ливанский Красный Крест заявил о 230 пострадавших на месте происшествия, еще 63 человека госпитализированы.

Видео: YouTube/ Al-Jadeed

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Без крыши над головой остались тысячи жителей ливанской столицы. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

Ранее мы писали, что протестующие требуют отставки правительства Ливана.