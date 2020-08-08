Антитела лам могут помочь в создании безопасной вакцины от коронавируса, так как особенности их иммунной системы ранее успешно справились с вирусами гриппа и ВИЧ.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на Associated Press и исследования медиков.

Пока что известно лишь, что антитела в крови лам могут помочь излечить больных вирусом SARS Coronavirus и MERS, а также выработать иммунитет у тех, кто еще не сталкивался с заболеванием.

Однако ученые отмечают, что для подтверждения подобных способностей крови лам необходимы дополнительные исследования.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вакцину от коронавируса могут не изобрести никогда.

Как сообщала "Страна", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что вакцина от коронавируса нового типа может быть уже через несколько месяцев. Он предрекает, что вакцина может быть готова к президентским выборам, которые в США назначили на 3 ноября 2021 года.