Протестующие вернулись в центр Софии спустя менее чем сутки после их разгона силовиками. Фото: Facebook

В Софии вечером в пятницу, 7 августа, протестующие против правительства снова заняли центр столицы Болгарии, после того как их накануне разогнали силовики.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует "Балканский обозреватель".

Сообщается, что из-за перекрытия дорог протестующими в центре Софии были изменены маршруты общественного транспорта. Демонстранты также установили баррикады и разбили палаточный городок.

В центре Софии протестующие против болгарского правительства снова установили палатки. Фото: Facebook

В центре Софии протестующие против болгарского правительства снова установили палатки. Скриншот: Facebook

Напомним, что протесты против правительства Бойко Борисова длятся уже больше месяца. Участники акций требуют отставки болгарского Кабмина из-за коррупции и связей "с мафией".

Демонстрация проходит на фоне обострившегося конфликта президента страны Румена Радева и премьера Бойко Борисова. Ранее сотрудники администрации главы государства были задержаны из-за обвинения в "торговле влиянием", а в самом представительстве президента прошли обыски.

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