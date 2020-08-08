В Софии вечером в пятницу, 7 августа, протестующие против правительства снова заняли центр столицы Болгарии, после того как их накануне разогнали силовики.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует "Балканский обозреватель".

Сообщается, что из-за перекрытия дорог протестующими в центре Софии были изменены маршруты общественного транспорта. Демонстранты также установили баррикады и разбили палаточный городок.

Напомним, что протесты против правительства Бойко Борисова длятся уже больше месяца. Участники акций требуют отставки болгарского Кабмина из-за коррупции и связей "с мафией".

Демонстрация проходит на фоне обострившегося конфликта президента страны Румена Радева и премьера Бойко Борисова. Ранее сотрудники администрации главы государства были задержаны из-за обвинения в "торговле влиянием", а в самом представительстве президента прошли обыски.