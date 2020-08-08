С 1 сентября украинские дети пойдут в школы несмотря на активное распространение коронавируса в стране. Тем не менее, в регионах "красной зоны" учебные заведения будут вынуждены уйти на карантин, образовательный процесс там будет проходить дистанционно.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

Так, по словам главы правительства, Кабмин уже провел все необходимые мероприятия, в ходе которых были определены особенности работы школ в условиях эпидемии коронавирусной болезни. Премьер заверил, что 1 сентября дети пойдут в школы.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в "красных зонах" школы уйдут на стандартный двухнедельный карантин, во время которого дети будут учиться дистанционно. По задумке Кабмина, после 14-дневного периода дети смогут снова вернуться в учебные заведения.

Напомним, недавно Минздрав публиковал перечень правил обучения в школах.

А тем временем в Британии правительство еще не решило, открывать ли школы на территории королевства. Ведь выбирать приходится между разрешением работы пабов и функционированием учебных заведений в условиях карантина.