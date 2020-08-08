Сегодня, 8 августа, в Бейруте вспыхнули массовые протесты. Сначала демонтсранты заняли МИД,а затем захватили здание Министерства экономики.

Об этом сообщает NewLebanon.

Отмечается, что сразу же после захвата из окон здания начали выбрасывать найденные внутри документы и устроили поджог с криками о революции.

Известно, что среди демонстрантов уже 110 пострадавших, также погиб один сотрудник службы безопасности.

Напомним, протестующие в Бейруте, которые изначально собрались почтить память погибших во время взрыва, захватили здание Министерства иностранных дел и объявили его своим революционным штабом.

Как сообщала "Страна", в Бейруте продолжаются уличные беспорядки, которые возникли из-за недавнего взрыва селитры в местном порту, унесшего жизни более 150 человек. В здание министерства иностранных дел Ливана, которое сегодня заняли протестующие, уже вошли военные.