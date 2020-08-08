Протестующие ливанцы заняли Министерство экономики страны. Фото: "РИА Новости"

Сегодня, 8 августа, в Бейруте вспыхнули массовые протесты. Сначала демонтсранты заняли МИД,а затем захватили здание Министерства экономики. 

Об этом сообщает NewLebanon.

Протестующие ливанцы сожгли Министерство экономики страны. Фото: "РИА Новости"

Отмечается, что сразу же после захвата из окон здания начали выбрасывать найденные внутри документы и устроили поджог с криками о революции. 

Известно, что среди демонстрантов уже 110 пострадавших, также погиб один сотрудник службы безопасности. 

Напомним, протестующие в Бейруте, которые изначально собрались почтить память погибших во время взрыва, захватили здание Министерства иностранных дел и объявили его своим революционным штабом

Как сообщала "Страна", в Бейруте продолжаются уличные беспорядки, которые возникли из-за недавнего взрыва селитры в местном порту, унесшего жизни более 150 человек. В здание министерства иностранных дел Ливана, которое сегодня заняли протестующие, уже вошли военные.

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