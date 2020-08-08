В Минске сотрудники милиции уже штрафуют участников оппозиционной акции "Руки перемен" за нарушение правил дорожного движения.

Об этом "Стране" рассказали журналисты с места событий.

Сообщается, что сотрудники минского ГАИ выписывают протестующим штрафы на основании якобы совершенного ими нарушения правил дорожного движения.

В свою очередь водителей это не пугает, многие из них включили песню Виктора Цоя "Перемен" и показывают из окон своих автомобилей жест победы - два пальца в виде буквы V. К тому же, демонстранты активно вмешиваются в деятельность правоохранителей, если видят, что они собираются оштрафовать кого-либо из протестующих. И люди реально сбрасываются вскладчину на оплату штрафа.

В целом, обстановка в центре Минска сейчас спокойная, о задержаниях протестующих за первый час акции "Руки перемен" пока не сообщалось.

Напомним, в суде Центрального района Минска в пятницу, 7 августа, назначили 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые на провластном митинге включили известный шлягер Виктора Цоя.

Накануне основного дня выборов президента Беларуси, который состоится 9 августа, на улицы Минска в рамках акции "Руки перемен" вышли велосипедисты, которые протестуют против действующей власти Беларуси и фальсификаций на выборах президента республики. К ним присоединились также пешеходы и водители авто.