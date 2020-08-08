Популярный исполнитель Юрий Бардаш, который состоял в недавно распавшейся группе "Грибы", женился на 29-летней модели из Киева Елизавете Коцюбе.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

"Первое фото с мужем", - написала она под снимком.

Под черно-белым снимком пока что немногим более сотни лайков, на фото парочка улыбается в свадебных нарядах на фоне авто. На кадре также видно, что Коцюба выбрала для свадьбы платье с коротким подолом и длинным шлейфом, дополнив образ черными босоножками.

Сам Бардаж же побрился налысо и обнимает новую спутницу жизни - оба новобрачных решили запечатлеть момент в очках.

Напомним, после того, как вокалист группы "Грибы" Юрий Бардаш публично обвинил свою жену певицу Луну в измене с музыкантом Сашей Волощуком, он излил свой гнев в новый трек, который опубликовал на своем Youtube-канале.

Как сообщала "Страна", украинского продюсера Юрия Бардаша внесли в базу "Миротворца" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он высказал свое мнение о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные центра.

Также "Страна" писала, что продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где в том числе рассказал о своем отношении к конфликту на Донбассе и об отношении к украинской власти.