В Бейруте продолжаются уличные беспорядки, которые возникли из-за недавнего взрыва селитры в местном порту, унесшего жизни более 150 человек. В здание министерства иностранных дел Ливана, которое сегодня заняли протестующие, уже вошли военные.

Происходящее на месте событий в прямом эфире транслирует телеканал Al-Jadeed.

Так, сейчас в Бейруте раздаются частые взрывы и выстрелы, в центре города горят автомобили. По данным ливанского Красного креста, в ходе акции протеста пострадали более 100 человек. Остается неизвестной судьба демонстрантов, которые ранее заняли здание МИД Ливана.

Видео: YouTube/ Al-Jadeed

Ранее мы писали, что в субботу, 8 августа, около 5 000 человек принимают участие в акции против властей Ливана после мощного взрыва в Бейруте. Демонстранты требуют отставки правительства.

Также "Страна" сообщала, что активисты в Бейруте объявили о преобразовании здания министерства иностранных дел в штаб-квартиру революции и потребовали объявить столицу Ливана демилитаризованным городом на фоне эскалации столкновений между силами безопасности и демонстрантами в последние несколько часов.