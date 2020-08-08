В Житомирской области произошло очередное масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. В этот раз, трагедия случилась по вине водителя грузовика, который въехал в маршрутку.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует отдел коммуникации полиции региона, передает "Укринформ".

По данным правоохранителей, авария произошла в Коростенском районе Житомирской области около 17:00. При столкновении с грузовиком погиб водитель и три пассажира маршрутного такси. Сейчас на месте ДТП работает полиция.

"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров", - сообщили в полиции.

Напомним, 8 июня, в Житомирской области области произошло масштабное ДТП, в котором Mitsubishi влетел в Daewoo. В аварии погибло четыре человека.

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