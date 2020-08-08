NASA решило переименовать некоторые неофициальные названия космических объектов, которые могут быть оскорбительными для представителей разных народностей.

Об этом сообщается в заявлении агентства.

Так, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства привело в пример туманность NGC 2392, неофициальное название которого - "туманность Эскимос". Отмечается, что это понятие "широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным народам арктических регионов".

Также представитель NASA заявил, что такие названия "могут иметь нежелательные исторические или культурные коннотации".

Напомним, ядро межзвездной кометы Борисова оказалось крайне богато окисью углерода (она же угарный газ). Это говорит о том, что комета образовалась во внешней части протопланетного диска, в составе которого было много углерода.

Как сообщала "Страна", американские астрономы сделали удивительное открытие. При помощи космического телескопа "Hubble" они обнаружили водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в созвездии Льва, на расстоянии 110 световых лет.