На улицы Минска в рамках акции "Руки перемен" вышли велосипедисты, которые протестуют против действующей власти Беларуси и фальсификаций на выборах президента республики. К ним присоединились также пешеходы и водители авто.

Об этом "Стране" сообщают журналисты, которые находятся на месте событий.

Так, согласно правилам акции "Руки перемен", на многих участниках акции протеста надеты белые браслеты. По словам жителей Минска, 9 августа, в основной день выборов президента "будет горячо".

"Мы за честные выборы. Поэтому я в белом браслете. Наш президент говорит, что Майдана не будет, мы думаем иначе", - сказала минчанка.

Сообщается, что в центре города сотрудники ГАИ сигналят протестующим, таким образом призывая их не участвовать в акции протеста. Примечательно, что правоохранители не знают, к кому именно подъехать, чтобы выписать штраф за нарушение общественного порядка.

"Минск только начинает", - заявил мужчина, подняв вверх руку с белой лентой.

Ранее мы сообщали, что 9 августа в Минске могут заблокировать мобильную связь, стационарные телефоны и интернет из-за голосования за нового президента Беларуси.

Напомним, в суде Центрального района Минска в пятницу, 7 августа, назначили 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые на провластном митинге включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Также "Страна" разбиралась, что происходило в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Александр Лукашенко на посту главы республики.