Протестующие в Бейруте, которые изначально собрались почтить память погибших во время взрыва, захватили здание Министерства иностранных дел и объявили его своим революционным штабом.

Об этом сообщает Aljazeera.

Активисты объявили о преобразовании здания министерства иностранных дел в штаб-квартиру революции и потребовали объявить Бейрут демилитаризованным городом на фоне эскалации столкновений между силами безопасности и демонстрантами в последние несколько часов.

"Мы остаемся здесь и призываем ливанский народ занять все министерства", - крикнул один из протестующих в громкоговоритель.

По информации Красного креста, в столкновениях пострадало уже 109 человек.

Напомним, сегодня, 8 августа, около 5 000 человек приняли участие в акции против властей Ливана после мощного взрыва в Бейруте. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Как сообщала "Страна", накануне ливанские активисты заявили, что выйдут на протесты в Бейруте - столице страны.