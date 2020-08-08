Протестующие в Бейруте захватили здание МИД и объявили его штабом революции
Протестующие в Бейруте, которые изначально собрались почтить память погибших во время взрыва, захватили здание Министерства иностранных дел и объявили его своим революционным штабом.
Об этом сообщает Aljazeera.
Активисты объявили о преобразовании здания министерства иностранных дел в штаб-квартиру революции и потребовали объявить Бейрут демилитаризованным городом на фоне эскалации столкновений между силами безопасности и демонстрантами в последние несколько часов.
"Мы остаемся здесь и призываем ливанский народ занять все министерства", - крикнул один из протестующих в громкоговоритель.
По информации Красного креста, в столкновениях пострадало уже 109 человек.
Напомним, сегодня, 8 августа, около 5 000 человек приняли участие в акции против властей Ливана после мощного взрыва в Бейруте. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Как сообщала "Страна", накануне ливанские активисты заявили, что выйдут на протесты в Бейруте - столице страны.