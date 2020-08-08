Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отменила очередные местные выборы на части территориях Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.

Такое решение ЦИК принял в ходе заседания в субботу, 8 августа. Без права голоса остались полмиллиона избирателей в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области.

В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ.

В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

Официальное объяснение - эти районы находятся близко к линии фронта.

Но партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже сделала заявление, где называло это решение кражей голосов. По их мнению, "слуги народа" боятся проиграть выборы на Донбассе, а потому их отменяют.

"Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение "сценаристов" из Офиса президента оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины. По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение.

Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан. "Оппозиционная платформа - За жизнь" возлагает на президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине", - говорится в заявлении партии. Также в ОПЗЖ заявляют, что обжалуют решение ЦИК в суде.

Стоит отметить, что на Донбассе, согласно решению ЦИК также не будут проводится выборы в областные советы.

Решение ЦИК смотрите с первых секунд. Видео: YouTube/ ЦИК

Ранее "Страна" рассказывала, что предвыборная кампания в Украине фактически стартовала.

Ранее мы разбирались в том, по каким правилам пройдут грядущие местные выборы.