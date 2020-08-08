Знаменитый британский актер Джуд Лоу обзавелся шестым ребенком в возрасте 47 лет. Матерью малыша стала вторая жена актера 33-летняя Филиппа Коэн.

Об этом сообщает Freenews.live.

Накануне Лоу рассказал, что хотел бы снова стать отцом, так как соскучился по ощущению воспитания, а его старшие дети уже выросли. О рождении ребенка стало известно после того, как журналисты сфотографировали пару в Лондоне - живота у спутницы Лоу не было, хотя еще в июне она была на последнем триместре беременности.

Пока что пол и имя ребенка неизвестны, а сами родители не спешат раскрывать детали публике.

Напомним, в сети опубликовали фото со звездной свадьбы британского актера Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн. Снимки появились на странице redcarpetmood в Instagram.

Как сообщала "Страна", британский актер Джуд Лоу женился на своей подруге Филлипе Коан. Церемония бракосочетания состоялась 30 апреля в ратуше Олд-Мэрилебон в центре Лондона.