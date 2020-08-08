В Белополье Сумской области полиция нашла двух быков, которых пенсионер украл из сарая после неудачной сделки с хозяином.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

"Об исчезновении двух молодых бычков из частного хозяйства в полицию сообщил сам владелец скота, житель одного из сел района. По словам заявителя, скот угнали ночью из закрытого сарая. Мы имели все основания считать, что скот живой, однако где-то скрыт. И наши оперативники таки выяснили, что телята находятся в лесу, а сам подозреваемый за ними очень тщательно ухаживает, доставляя им воду и корма", - указано в сообщении.

После того, как 67-летнего похитителя поймали, на него завели уголовное производство. Правоохранители заподозрили ранее судимого мужчину из-за того, что накануне он поспорил с хозяином скота о цене за бычков, после чего разорвал сделку. Оказалось, что в хозяйстве пенсионера животных нет.

Отмечается, что за данное преступление мужчине грозит от шести до восьми лет ограничения свободы.

Напомним,ученые отредактировали ген быка так, чтобы три четверти его потомства составляли мужские особи. Сделали это ради мяса, которое пока что не смогут продавать.

Как сообщала "Страна", правоохранители Германии раскрыли преступную схему кражи крупного рогатого скота в стране с целью дальнейшей перепродажи в Польше и Украине.