Молодежная организация "Правого сектора" провела в Киеве "семейный праздник", на котором детей учили стрелять "по врагам" под чтение книги "Незламні мураші" авторства скандальной детской писательницы Ларисы Ницой. В этой книге описывается, как на муравьиный народ напали муравьиные львы, которые жили по соседству и "всегда завидовали муравьиному народу".

Как указано на инстаграм-странице "Правого сектора", мероприятие было посвящено 530-й годовщине Запорожской сечи. В сквере имени Василия Слипака был размещен тир, где детей учили стрелять по декорациям с очертаниями Кремля и Мавзолея.

"Ведущая презентует детскую книгу "Незламні мураші" про нападение России на Украину. А малышка тем временем учится стрелять по вражьим россиянам мурахам. За успешно убитых детям давали наклейку", - говорится в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Также присутствовала на перформансе и сама писательница Лариса Ницой.

Ранее "Страна" уже писала про это произведение. В аннотации к книге говорится, как на муравьиный народ напали соседние муравьи, которые "раньше клялись в братской любви".

"Жив собі на світі мурашиний народ. Жив і горя не знав. Працював. Та якось на нього напали сусідні мурахи, які клялися в братній любові, які казали, ми такі мурашки, як і ви. Напали й зруйнували мурашник і щасливе життя. Проте мурашиний народ збереться на силі й вижене ворога з рідної землі", – отмечается в начале повествования.

Фото: yakaboo.ua

Юный муравей решает стать добровольцем.

"Завтра бій, – стиха промовив Мураш. – Я йду добровольцем на військо. Ми дамо ворогові гідну відсіч". "Пропоную йти на них війною, – вигукнув Мураш до гурту. І всім стало зрозуміло, про кого говорить Мураш. "Правильно", – загукали мурахи".

Фото: yakaboo.ua

Ранее мы писали, как скандальная писательница Ницой разделила русскоговорящих украинцев на две категории.