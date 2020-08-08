По состоянию на субботу, 8 августа, в Вооруженных силах Украины 301 активный случай коронавирусной болезни. За сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 21 военного.

Об этом информирует пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 143 лица", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 21 военнослужащего. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, военный госпиталь города Ровно - 1 военнослужащий). Их состояние удовлетворительное.

Под наблюдением врачей дома лечатся 15 человек. Из них в Киевской области - 3 военнослужащих, Львовской - 5 военнослужащих, Харьковской - 1 работник ВСУ, Ровенской - 2 военнослужащих, Ивано-Франковской - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Житомирской - 2 работника ВСУ. Состояние их здоровья также удовлетворительное, заболевание у военных протекает без осложнений.

Напомним, антирекорд заболеваемости Covid-19 установлен в рядах ВСУ 5 августа, тогда за сутки выявили 31 новый случай болезни.

Ранее мы писали, что за прошлые сутки вирус подтвердился у 1489 человек в Украине.