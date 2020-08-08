Украина нарастила тестирование на коронавирус методом ПЦР на фоне роста в стране новых случаев заражения.

Об этом в ходе брифинга заявил глава ведомства Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Если в апреле в Украине проводилось 250 тестирований в сутки, то сегодня общее количество составило 19 327 исследований методом ПЦР. Как видите, разница очевидна. Но мы и в дальнейшем будем увеличивать количество тестирований и развивать эпидемиологическую службу. Мы провели масштабную работу и достаточно быстро двигаемся вперед по более эффективному преодолению коронавирусной болезни", - заявил Степанов.

Он отметил так же, что за предыдущие сутки было всего осуществлено 39 869 тестирований, из них 19 327 исследований - методом ПЦР, а также 20 542 - методом ИФА.

Всего с начала эпидемии в Украине было проведено 1 154 378 тестов методом ПЦР и 703 195 - методом ИФА.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости коронавирусом. После чего Владимир Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне болезни, которая может иметь "страшные последствия".

Как сообщала "Страна", Луцк и Тернополь, которые были отнесены в "красную зону" коронавирусного карантина на прошлой неделе, сегодня были распределены в "оранжевую" и "желтую" зоны соответственно.