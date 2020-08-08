Накануне основного дня выборов президента Беларуси, намеченного на завтра, 9 августа, неизвестные задержали Марию Мороз, главу штаба кандидата Светланы Тихановской, которая является основной конкуренткой действующего главы республики Александра Лукашенко.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует белорусский портал Tut.by со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.

Сообщается, что во время задержания Тихановская и Ковалькова находились рядом с Мороз. К ним подъехал синий микроавтобус, из которого вышли люди без формы. Они силой затащили Мороз в машину, захлопнули дверь и уехали.

"Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что - неизвестно", - сказала Ковалькова.

Видео: YouTube/ TUT.BY

Ранее мы сообщали, что в суде Центрального района Минска в пятницу, 7 августа, назначили 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые на митинге в поддержку Лукашенко включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Сегодня в Минске состоится оппозиционная акция протеста "Руки перемен". Ожидается, что на улицы столицы Беларуси выйдут десятки тысяч демонстрантов.

Напомним, в выборах президента Беларуси участвуют 5 кандидатов: действующий глава республики Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Светлана Тихановская и лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень.