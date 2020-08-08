В России пока не зафиксировали случаев заболевания острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, возбудитель которого, вирус SFTS, недавно был выявлен в Китае.

Об этом в субботу, 8 августа, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что SFTS якобы является новым вирусом. Впервые о нем стало известно китайским медикам еще в 2009 году.

"Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора также отметили, что вспышки вируса ранее фиксировались в Японии, Южной Корее, на Тайване, во Вьетнаме, однако они носили очаговый характер.

"К числу симптомов относится лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30%", - добавили в ведомстве.

По словам китайских медиков, вирус SFTS передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.

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