Сегодня, 8 августа, около 5 000 человек приняли участие в акции против властей Ливана после мощного взрыва в Бейруте. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как видно по видео, протестующие начали столкновения с полицией и бросали в правоохранителей камни. К месту происшествия стянули дополнительные силы. В итоге почти 60 человек пострадали в ходе столкновений, в которые перерос митинг с требованиями отставки правительства и проведения реформ, сообщил местный Красный крест. В больницы доставлены 14 человек.

Изначально акция собралась, чтоб почтить память погибших четвертого августа, однако немногим позже участники начали осуждать власть страны, которую считают виновной в причинах взрыва.

Протестующие скандировали: "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

Напомним, накануне ливанские активисты заявили, что выйдут на протесты в Бейруте - столице страны.

Как сообщала "Страна", бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, которое перевозило аммиачную селитру, рассказал об условиях хранения груза и возможных причинах взрыва в порту Бейрута.