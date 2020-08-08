Накануне основного дня выборов президента Беларуси, который состоится 9 августа, оппозиционеры в Минске устроят акцию под названием "Руки перемен".

Об этом "Стране" рассказали источники в Беларуси.

Так, суть акции "Руки перемен" заключается в том, чтобы выехать на своем транспорте на улицы Минска, включить песню Виктора Цоя "Перемен" и показать руки с белой лентой из окон автомобилей.

По данным наших источников, сегодня в Минске на акцию протеста против действующей власти выйдут около 20 000 людей. Демонстрации планируются и в других городах республики.

Ранее мы сообщали, что 9 августа в Минске могут заблокировать мобильную связь, стационарные телефоны и интернет из-за голосования за нового президента Беларуси.

Напомним, в суде Центрального района Минска в пятницу, 7 августа, назначили 10 суток ареста двум сотрудникам Дворца детей и юношества Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому, которые на провластном митинге включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Также "Страна" разбиралась, что происходило в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Александр Лукашенко на посту главы республики.