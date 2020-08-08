После ослабления карантина в Волынской и Тернопольской областях "Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" во исполнение решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий", - указано в сообщении.

Так, ограничения временно отменены для поездов по маршрутам: № 41/42 Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов.

Также, начиная с 8 августа, пригородные поезда начнут останавливаться в Луцке и Тернополе, с 10 августа будут восстановлены все остановки электричек.

В "Укрзализныце" отметили, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекцию до и после рейса. Экипаж обеспечен средствами индивидуальной защиты, прошел соответствующие инструктажи и медосмотр. Также в компании напомнили об обязательном требовании заходить в поезд только в защитной маске.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в "красной зоне" поезда будут делать остановки только, чтобы высадить пассажиров.

Как сообщала "Страна", в ближайшие дни "Укрзализныця" восстанавливает движение еще 14 пригородных поездов, которые курсируют на юге и востоке страны. По-прежнему для пассажиров и персонала составов обязательным является использование средств индивидуальной защиты.