Выходной день субботы, 8 августа, водители, которые едут из Киева в Одессу, оказались вынуждены провести в огромных пробках.

Об этом информирует издание "Думская".

Сообщается, что километровая пробка образовалась на трассе "Одесса-Киев" с самого утра. Движение транспорта также осложняется ремонтными работами на мосту через Хаджибейский лиман.

Такая ситуация на трассе также сложилась из-за того, что отдых на зарубежных курортах из-за коронавирусного карантина стал недоступен. Поэтому украинцы массово прибегают к внутреннему туризму.

Видео: YouTube/ Думская

Стоит отметить, что мост через Хаджибейский лиман ремонтируют уже 12 лет, и в этом году продолжается активная фаза реконструкции: прокладывают три полосы в направлении Одессы.

Ранее мы писали о километровых пробках, образовавшихся в направлении Карпат. Инфраструктура западной Украины оказалась не готовой к такому потоку туристов на автомобилях, который хлынул в нынешнем сезоне.