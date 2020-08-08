В ночь на субботу, 8 августа, правоохранителям пришлось задержать 49-летнего мужчину, который в ходе празднования дня рождения пытался сжечь собственную жену. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Около 01:30 часов в полицию поступило сообщение о госпитализации 48-летней жительницы города Калиновка с ожогами тела в 80%. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции по месту жительства задержали 49-летнего мужа потерпевшей. Полицейские выяснили, что во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт", - говорится в сообщении.

После этого, утверждают правоохранители, мужчина облил жену спиртом из бутылки, и поджег ее. По данному факту открыто уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Под Винницей мужчина пытался сжечь жену из-за ссоры на дне рождения. Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, 6 августа глава Всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облилась бензином и пыталась поджечь себя под зданием городской полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области мужчина пытался устроить самосожжение в банке.